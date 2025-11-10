Amazon: Αλλάζει η πολιτική επιστροφών για τα Χριστούγεννα

Αλλάζει για τα Χριστούγεννα του 2025 η πολιτική επιστροφών της Amazon.

Ειδικότερα, για την εορταστική περίοδο, τα περισσότερα είδη στις κατηγορίες μόδας και γυμναστικής, τροφίμων και ποτών, ομορφιάς και υγείας, προϊόντων κατοικίδιων ζώων, κήπου και γκαζόν, επίπλων και συσκευών που αγοράστηκαν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 25ης Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να επιστραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 ή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το σύστημα επιτρέπει την ανταλλαγή ανεπιθύμητων δώρων και εξυπηρετεί τους πιο διστακτικούς πελάτες.

Στην ιταλική εφημερίδα La Pepubblica αναφέρθηκε η αλλαγή της Amazon. Εντός 14 ημερών λήγει κανονικά το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, ενώ οι επιστροφές, υπό κανονικές συνθήκες επιτρέπονται εντός ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, αλλά μόνο για ορισμένα είδη.

Τα προϊόντα που μπορούν να επιστραφούν εντός 14 ημερών

Εντός 14 ημερών, μπορεί να επιστραφεί μόνο προϊόν που σχετίζεται με φωτογραφία και βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικά είδη, υπολογιστές, γραφείο, μουσική, βίντεο/DVD, λογισμικό, βιντεοπαιχνίδια, οικιακή ψυχαγωγία, βιβλία, παιχνίδια και σχετικά με σπίτι, κουζίνα, αυτοκίνητα, μεγάλες συσκευές, βιομηχανία και επιστήμη, καθώς και συσκευές προσωπικής φροντίδας.