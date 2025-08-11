Γκρέτα Τούνμπεργκ: Ανακοίνωσε πως θα συμμετάσχει σε νέα διεθνή θαλάσσια αποστολή με προορισμό τη Γάζα

Τη συμμετοχή της σε νέα διεθνή θαλάσσια αποστολή με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram θα ξεκινήσει την μεγάλη προσπάθεια στις 31 Αυγούστου.

“Στις 31 Αυγούστου, αρχίζουμε την πιο μεγάλη απόπειρα που έχει γίνει ποτέ για να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία. Θα ενωθούμε με δεκάδες άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια”, έγραψε στο Instagram.