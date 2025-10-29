Γάζα: Ξανά σε ισχύ η εκεχειρία μετά το νέο αιματοκύλισμα – Οι IDF ανακοίνωσαν επιστροφή στη συμφωνία, “εξουδετερώσαμε 30 τρομοκράτες”

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 29/10 ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας» σύμφωνα με τις οδηγίες της ηγεσίας της χώρας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστήριξαν πως πραγματοποίησαν επιθέσεις σε βάρος «περισσότερων από 30 τρομοκρατών σε θέσεις διοίκησης εντός τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας».

Προειδοποίησαν, δε, ότι ο στρατός θα «συνεχίσει να επιβάλλει τη συμφωνία και να αντιδρά δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, είχε τονίσει πριν από μερικές ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα. «Τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Γάζα: Δεκάδες νεκροί, ανάμεσα τους πολλά παιδιά

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα.

Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη, επεσήμανε ο στρατός που διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.