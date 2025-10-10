Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από τμήματα της πόλης – Κάτοικοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους

Τα ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από κάποια τμήματα της Γάζας σήμερα στο πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς και κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στις κατεστραμμένες γειτονιές τους εν μέσω σύγχυσης για το πότε θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

«Δόξα τω Θεώ, το σπίτι μου ακόμα στέκεται όρθιο», δήλωσε ο Ισμαΐλ Ζαϊντά, 40 ετών, στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν στην Πόλη της Γάζας. «Αλλά το μέρος είναι κατεστραμμένο, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες γειτονιές έχουν εξαφανιστεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τελείωσε; Λένε πως ναι. Γιατί δεν βγαίνει κανείς να μας πει εάν υπάρχει κατάπαυση πυρός και εάν μπορούμε να σταματήσουμε να φοβόμαστε;».

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναστολή των εχθροπραξιών στη Γάζα εντός 24 ωρών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εντός 72 ωρών αφότου τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση πυρός.

Αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από διάφορες περιοχές της Πόλης της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται από αρκετές ζώνες της Πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μουγάιρ, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας της οργάνωσης.

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ισραηλινά οχήματα αποσύρονται από νότια και κεντρικά τμήματα της πόλης προς ανατολικές περιοχές», πρόσθεσε.

Κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας δήλωσαν επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις που κατείχε χθες, Πέμπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση ότι «στη διάρκεια της νύχτας τα στρατεύματα της νότιας διοίκησης αναπροσάρμοσαν τις επιχειρησιακές τους θέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Μουγάιρ δήλωσε, ωστόσο, ότι οι μάχες στη Γάζα συνεχίζονται. «Τα πυρά δεν έχουν σταματήσει έως τώρα. Ο ισραηλινός στρατός έχει βάλει στόχο ομάδες των δημοτικών αρχών της Γάζας βόρεια της συνοικίας Σεΐχ Ραντουάν (στην Πόλη της Γάζας)», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ένας δημοτικός υπάλληλος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά. Ο Μουγάιρ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας ακόμα άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Χαν Γιούνις σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν σήμερα πάνω από τη Γάζα σε χαμηλό ύψος. Πρόσθεσε ότι οι ομάδες του έκαναν λόγο για αεροπορικά πλήγματα και για πλήγματα του πυροβολικού στο βόρειο τμήμα του θύλακα, κυρίως στην Πόλη της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ