Γάζα: Μάχες σώμα με σώμα στην έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ σε Ζεϊτούν και Τζαμπάλια – Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του ισραηλινού στρατού για την κατάληψη της πόλης της Γάζας καθώς ήδη πραγματοποιούνται «προκαταρκτικές ενέργειες» στα περίχωρα.

Οι επιχειρήσεις άρχισαν στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια με το IDF να δηλώνει ότι ήδη είναι υπό έλεγχο τα περίχωρα της Πόλης της Γάζας. Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, απαιτεί επιστράτευση 60.000 επιπλέον εφέδρων από το Σεπτέμβριο και παράταση θητείας για 20.000.

Σύμφωνα με το CNN, η προειδοποίηση του αρχηγού του στρατού ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες και τους ομήρους, θα αποτρέψει εφέδρους να παρουσιαστούν για υπηρεσία, ζήτημα κρίσιμο καθώς ο στρατός είναι ήδη εξουθενωμένο.

Το αμερικανικό δίκτυο επισημαίνει ότι «ο Νετανιάχου υποσχέθηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο ότι με την επιχείρηση Άρματα του Γεδεών τα χειρότερα των μαχών θα είχαν τελειώσει μέχρι τώρα, αλλά 18 μήνες αργότερα, υποστηρίζει ότι οι χερσαίες δυνάμεις είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πόλεμος του Ισραήλ».

Η επιχείρηση στοχεύει μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας, επισημαίνει και το BBC.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν σε καταφύγια στη νότια Γάζα. Από τα 2 εκατομμύρια Παλαιστινίων, οι 740.000 βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, εδάφη εκτός ισραηλινού ελέγχου, που σε έκταση είναι όσο το αεροδρόμιο Χίθροου, σύμφωνα με το BBC.

Γάζα: Μάχες σώμα με σώμα

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε βίντεο το οποίο, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, δείχνει εικόνες από τις μάχες εναντίον μαχητών που βγήκαν από ένα τούνελ στη νότια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, στο Χαν Γιούνις. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε 10 μαχητές της Χαμάς την Τετάρτη, ενώ απώθησε μια επίθεση του ένοπλου τμήματος της ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία επίσης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και δύο άλλοι ελαφρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδια ελέγχου ολόκληρης τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την αποτυχία των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων τον περασμένο μήνα.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπέρ της συνέχισης ενός «βάναυσου πολέμου εναντίον αθώων αμάχων».

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ελέγχει επί του παρόντος το 75% της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου το 86% του εδάφους βρίσκεται είτε σε στρατιωτικοποιημένες ζώνες είτε υπόκειται σε εντολές εκκένωσης.

Γάζα: Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών

Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, επισήμανε χθες Τετάρτη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω X.

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο κ. Λαζαρινί.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα έφθαναν για τρεις μήνες.

Στα μέσα Ιουλίου, η UNRWA ανέφερε πως το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής πίεση στο Ισραήλ εντείνεται, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος επί 22 μήνες.

Σημειώνεται ότι οι αρχές του Ισραήλ έχουν θέσει εκτός νόμου την UNRWA, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της, καθώς τη θεωρούν διαβρωμένη από τη Χαμάς — υποστήριξαν πως κάπου δώδεκα μέλη της πήραν μέρος στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.