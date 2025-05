Σε συναγερμό τέθηκε η διεθνή κοινότητα το μεσημέρι της Τετάρτης όταν στρατιώτες από την πλευρά του Ισραήλ άνοιξαν πυρ εναντίον ξένων διπλωματών στην Γάζα. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Παλαιστινιακή Αρχή, με βίντεο που δημοσιεύτηκαν, να παρουσιάζουν στρατιώτες των IDF να πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα στην πόλη Τζενίν.

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή. Τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, δείχνουν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων και φωτογράφοι, κοντά σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου στην Τζενίν στην Γάζα.

Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ζήτησε συγγνώμη για τους προειδοποιητικούς πυροβολισμούς που έριξε στην πόλη Τζενίν της Γάζας. Ωστόσο, επέρριψε ευθύνες στους διπλωμάτες καθώς δεν ακολούθησαν την εγκεκριμένη διαδρομή καθώς το σημείο αποτελεί ζώνη ενεργών μαχών.

«Κατά τον συντονισμό της εισόδου [στη Τζενίν], στα μέλη της αντιπροσωπείας δόθηκε μια εγκεκριμένη διαδρομή που τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν, λόγω του ότι η περιοχή αποτελεί ζώνη ενεργών μαχών», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τους IDF, η ομάδα «παρέκκλινε από τη διαδρομή και εισήλθε σε περιοχή όπου δεν είχε άδεια να βρίσκεται». Οι στρατιώτες που ήταν σταθμευμένοι εκεί πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that "around six shots" fired after group was standing at military barrier. "Was all coordinated with IDF before." pic.twitter.com/DGjxpOMHJL