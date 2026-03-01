Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμες για «αναλογικές αμυντικές ενέργειες» κατά του Ιράν

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.

«Οι εταίροι μας στον Κόλπο μας έχουν ζητήσει να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε και είναι καθήκον μου να προστατεύω τις ζωές των Βρετανών.

Έχουμε βρετανικά αεροσκάφη στον αέρα στο πλαίσιο συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη αναχαιτίσει με επιτυχία ιρανικές επιθέσεις.

Αλλά ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η απειλή είναι να καταστραφούν οι πύραυλοι στην πηγή τους – στις αποθήκες τους ή στους εκτοξευτές που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση των πυραύλων.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό.

Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε αυτό το αίτημα – να αποτρέψουμε το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους σε όλη την περιοχή, σκοτώνοντας αθώους πολίτες, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές Βρετανών και πλήττοντας χώρες που δεν έχουν εμπλακεί» είπε ο Στάρμερ.