Γαλλία: Εικόνες χάους μετά τις διαδηλώσεις – Πάνω από 1.800 συλλήψεις, ένας νεκρός και διάγγελμα Μακρόν

Με εικόνες εκτεταμένης καταστροφής ξημέρωσε η Κυριακή (18/10) στη Γαλλία, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας που σημαδεύτηκαν από πρωτοφανή επεισόδια, εμπρησμούς και λεηλασίες. Ο απολογισμός των αρχών ξεπερνά πλέον τις 1.800 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 500 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Λυών, το Μπορντό και άλλες μεγάλες πόλεις, συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν από νωρίς το πρωί να απομακρύνουν συντρίμμια, καμένα δίκυκλα και σπασμένα τζάμια, την ώρα που οι γαλλικές αρχές επιχειρούν να αποτιμήσουν το μέγεθος των καταστροφών.

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Κάτοικοι του Παρισιού αντικρίζουν τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας στη Γαλλία, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: EPA/MOHAMMED BADRA

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ο αριθμός των συλλήψεων ξεπέρασε τις 1.800, ενώ περισσότεροι από 500 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις δημόσιας τάξης των τελευταίων ετών, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να έχει προγραμματίσει διάγγελμα προς τους Γάλλους στις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Παρίσι: Καμένα ποδήλατα, σπασμένες βιτρίνες και 855 συλλήψεις

Στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας, οι εικόνες το πρωί της Κυριακής παρέπεμπαν σε περιοχή που είχε μόλις βιώσει εκτεταμένες συγκρούσεις.

Απανθρακωμένα ποδήλατα, κατεστραμμένες στάσεις λεωφορείων, σπασμένες βιτρίνες και υπολείμματα δακρυγόνων συνέθεταν το σκηνικό στους δρόμους. Συντρίμμια στους δρόμους του Παρισιού, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, μετά τις βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των πανεθνικών κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας στη Γαλλία. Φωτογραφία: EPA/MOHAMMED BADRA

Εργάτες απομάκρυναν θραύσματα γυαλιών και συντρίμμια, ενώ καταστήματα παρέμεναν με σπασμένα παράθυρα και εμφανή τα σημάδια των λεηλασιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, 855 άνθρωποι συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα, αριθμός που χαρακτηρίστηκε ρεκόρ.

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Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι βρίσκονταν υπό κράτηση, ανάμεσά τους 171 ανήλικοι, ενώ οι συλλήψεις συνεχίστηκαν μέχρι περίπου τις 06:00 το πρωί της Κυριακής. Αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες. Φωτογραφία: EPA/MOHAMMED BADRA

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, έκανε λόγο για ολόκληρους δρόμους που καταστράφηκαν συστηματικά, περιγράφοντας εξαιρετικά μεγάλη έκταση ζημιών.

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Παρά τη βία που εκδηλώθηκε σε διάφορα σημεία, η κύρια πορεία των περίπου 110.000 διαδηλωτών στην πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, χωρίς σοβαρά επεισόδια.

Λιμόζ: Σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή στο ιστορικό δημαρχείο

Μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες των επεισοδίων καταγράφηκε στη Λιμόζ, όπου το ιστορικό δημαρχείο του 19ου αιώνα τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι καταστροφές στο κτίριο είναι τεράστιες.

Ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ κατήγγειλε ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα, κάνοντας λόγο για επίθεση ομάδας ιδιαίτερα βίαιων ατόμων.

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Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ιστορικό τμήμα του κτιρίου έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο εσωτερικό του, ενώ η στέγη κατέρρευσε. Μόνο το νεότερο πίσω τμήμα διασώθηκε από τους πυροσβέστες.

Περίπου 5.000 άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στη διαδήλωση στη Λιμόζ, ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες άτομα που χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα βίαια.

Οι συγκρούσεις κορυφώθηκαν όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στο δημαρχείο, έσπασαν παράθυρα και εισέβαλαν στο εσωτερικό του.

Η εισαγγελία της Λιμόζ ανακοίνωσε ότι 17 άτομα, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι, τέθηκαν υπό κράτηση.

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Μασσαλία, Λυών και Μπορντό: Λεηλασίες, εμπρησμοί και εισβολές σε δημόσια κτίρια

Η έκταση των επεισοδίων δεν περιορίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο, προκαλώντας φθορές και γράφοντας συνθήματα στους τοίχους. Πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και λεηλασίες, με τον υπουργό Εσωτερικών να προγραμματίζει επίσκεψη στην πόλη τη Δευτέρα.

Στη Λυών, τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης, ενώ καταστηματάρχες βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτεταμένες καταστροφές.

«Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο καταστηματάρχης Ζαν Κριστιάν, περιγράφοντας τις στιγμές που αναγκάστηκε να καταφύγει στο πίσω μέρος της επιχείρησής του για να προστατευτεί.

Στο Μπορντό, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τομά Καζενάβ, έως και 100 καταστήματα λεηλατήθηκαν, ενώ αναφέρθηκε και εισβολή κουκουλοφόρων στην κατοικία του τοπικού νομάρχη.

Επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και καταστροφές σημειώθηκαν επίσης στη Λιλ και στην Ανζέ.

Σύμφωνα με τη γαλλική Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής, περίπου 1.500 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, με το συνολικό οικονομικό κόστος να εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Από 550.000 έως 800.000 οι διαδηλωτές – Πώς ξεκίνησε η κινητοποίηση

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε συμμετοχή περίπου 550.000 διαδηλωτών, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στις 800.000. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, συμμετέχοντας στις πανεθνικές κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας και των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες, με τη συμμετοχή των «Κίτρινων Γιλέκων», φοιτητών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Φωτογραφία: EPA/MOHAMMED BADRA

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της εκπαίδευσης.

Το κίνημα είχε προηγουμένως τροφοδοτηθεί από φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις, ενώ στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακτιβιστές και μέλη του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων διαδήλωσε ειρηνικά, ωστόσο σε αρκετές πόλεις ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και επιτέθηκαν σε καταστήματα και δημόσια κτίρια.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο βίαιες ημέρες κοινωνικών ταραχών των τελευταίων ετών.

Αντίστοιχα, το Associated Press καταγράφει τη μεγάλη κλίμακα των επεισοδίων και τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε πολλές πόλεις.

Μακρόν: «Θα τιμωρηθούν όσοι επιτέθηκαν στους θεσμούς μας»

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις κατά δημόσιων κτιρίων, επιχειρήσεων και αστυνομικών, προαναγγέλλοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

«Όσοι βανδάλισαν, επιτέθηκαν σε νομαρχίες και επιχειρήσεις και λεηλάτησαν ακόμη και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει ενωμένη απέναντι σε όσους επιδιώκουν την καταστροφή των θεσμών της.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρά επεισόδια, επισημαίνοντας ότι το οικονομικό κόστος θα είναι μεγάλο σε ολόκληρη τη χώρα.

«Είναι θαύμα που δεν είχαμε περισσότερους νεκρούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μακρόν αναμένεται να απευθυνθεί στους πολίτες απόψε στις 21:00 ώρα Ελλάδας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη γαλλική κυβέρνηση.

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Πολιτική σύγκρουση μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν

Τα βίαια επεισόδια προκάλεσαν και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η Γαλλία οδεύει προς τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε τον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στις ταραχές.

Η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε στελέχη της ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι με τη ρητορική τους νομιμοποιούν τη βία.

Ο Μελανσόν απέρριψε τη σύνδεση του κινήματος με τους βανδαλισμούς, υποστηρίζοντας ότι όσοι συμμερίζονται τον πολιτικό του αγώνα δεν έχουν σχέση με τις λεηλασίες.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη στρατηγική αστυνόμευσης που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Παρέμβαση Τραμπ για τη μετανάστευση

Η κρίση στη Γαλλία προκάλεσε αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τα επεισόδια στη μετανάστευση, καλώντας τη γαλλική κυβέρνηση να αυστηροποιήσει τη συνοριακή της πολιτική.

«Η Γαλλία φλέγεται!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, ζητώντας από το Παρίσι να κλείσει τα σύνορά του.

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί πολιτικό ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου, καθώς δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μετανάστευση ήταν η αιτία των επεισοδίων.

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Η επόμενη ημέρα και το βαρύ κόστος

Με τις επιχειρήσεις καθαρισμού να συνεχίζονται, οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να καταγράψουν το πραγματικό οικονομικό κόστος.

Οι καταστηματάρχες σε πολλές πόλεις βρίσκονται αντιμέτωποι με κατεστραμμένες βιτρίνες, λεηλατημένα εμπορεύματα και αδυναμία επαναλειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση των περιστατικών βίας, ενώ η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις τόσο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτημάτων όσο και για τη διαχείριση των επεισοδίων.

Το διάγγελμα του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό γεγονός σε μια κρίση που έχει πλέον αποκτήσει έντονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις.