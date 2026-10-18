Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
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Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για τα επεισόδια στη Γαλλία: «Η χώρα φλέγεται – Κλείστε τα σύνορά σας πριν να είναι αργά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε τις βίαιες ταραχές στη μεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας και κάλεσε το Παρίσι να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων του.

Τραμπ για τα επεισόδια στη Γαλλία: «Η χώρα φλέγεται – Κλείστε τα σύνορά σας πριν να είναι αργά»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
DEBATER NEWSROOM

Στις βίαιες ταραχές που σημειώθηκαν το Σάββατο (17/10) στη Γαλλία αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας την ευθύνη στη μετανάστευση και καλώντας τη γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα ελέγχου των συνόρων.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, την Κυριακή (18/10), ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η μεταναστευτική πολιτική έχει συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της Γαλλίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

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Τραμπ: «Η Γαλλία φλέγεται»

«Η Γαλλία φλέγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, από ανθρώπους με μίσος στις καρδιές τους, έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το κείμενο της ανάρτησής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε με ευθεία προτροπή προς τις γαλλικές αρχές:

«Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά!»

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Τραμπ συνέδεσε τις ταραχές με το μεταναστευτικό ζήτημα, χωρίς στο διαθέσιμο απόσπασμα να παραθέτει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή τη σύνδεση.

Η παρέμβαση μετά τις ταραχές στη Γαλλία

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έγινε στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στη Γαλλία, στο περιθώριο των πανεθνικών κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας.

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις, βανδαλισμούς και λεηλασίες, ενώ οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σημαντικό αριθμό συλλήψεων.

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Στο Παρίσι, σύμφωνα με τον νεότερο αστυνομικό απολογισμό που μεταδόθηκε, πραγματοποιήθηκαν 855 συλλήψεις, ενώ σοβαρές καταστροφές αναφέρθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Στη Λιμόζ, η πυρκαγιά που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ιστορικό δημαρχείο τέθηκε υπό έλεγχο, με εκπρόσωπο των τοπικών αρχών να καταγγέλλει ότι επρόκειτο για σκόπιμο εμπρησμό.

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Στο επίκεντρο ξανά η μεταναστευτική πολιτική

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο τη θέση του υπέρ των αυστηρών συνοριακών ελέγχων.

Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία είχαν ως βασικό αντικείμενο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Η απόδοση των επεισοδίων στη μετανάστευση αποτελεί ερμηνεία του Αμερικανού προέδρου και όχι διαπιστωμένο συμπέρασμα των γαλλικών αρχών με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί.

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Η ανάρτηση καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Γαλλία, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών και τη διερεύνηση των επεισοδίων.

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