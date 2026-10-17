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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μακρόν στη συναυλία της Σελίν Ντιόν και οι Γάλλοι στους δρόμους – Αντιδράσεις για τον πρόεδρο

Ο Γάλλος πρόεδρος και η Μπριζίτ Μακρόν παρακολούθησαν τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας το βράδυ της Παρασκευής, την παραμονή των μεγάλων κινητοποιήσεων που συνοδεύονται από συγκρούσεις και συλλήψεις.

Ο Μακρόν στη συναυλία της Σελίν Ντιόν και οι Γάλλοι στους δρόμους – Αντιδράσεις για τον πρόεδρο
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Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στη Γαλλία οι εικόνες του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, Μπριζίτ, να διασκεδάζουν σε συναυλία της Σελίν Ντιόν, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων.

Το προεδρικό ζεύγος παρακολούθησε το βράδυ της Παρασκευής (16/10) τη συναυλία της διάσημης Καναδής τραγουδίστριας στην Plenitude Arena, στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι.

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Οι εικόνες από την παρουσία τους κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας επικριτικά σχόλια για τη χρονική συγκυρία της εξόδου τους, λίγες μόλις ώρες πριν από τις πανεθνικές διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Το βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν να τραγουδά

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν παρακολούθησαν τη συναυλία από ειδική θέση στην αρένα, επιχειρώντας να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ κατά την άφιξη και την αποχώρησή τους.

Ωστόσο, η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η Μπριζίτ Μακρόν εμφανίζεται να τραγουδά και να κινείται στον ρυθμό των επιτυχιών της Σελίν Ντιόν, με τον Γάλλο πρόεδρο στο πλευρό της.

Το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ορισμένοι χρήστες επέκριναν το προεδρικό ζεύγος, θεωρώντας ότι η δημόσια εικόνα της βραδινής εξόδου έρχεται σε αντίθεση με το κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας.

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Η Γαλλία στους δρόμους – Συγκρούσεις και συλλήψεις

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την παραμονή των μεγάλων κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, συνδικάτων και υποστηρικτών του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τις συνθήκες στη δημόσια εκπαίδευση.

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Το Σάββατο, η ένταση κλιμακώθηκε σε πολλές πόλεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και να σημειώνονται συγκρούσεις στο Παρίσι, στη Μασσαλία και στη Λυών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών έως το μεσημέρι, είχαν καταγραφεί 140 κινητοποιήσεις και 166 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα.

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Είχε ζητήσει ψυχραιμία λίγες ώρες νωρίτερα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είχε απευθύνει, νωρίτερα την Παρασκευή, δημόσια έκκληση για ηρεμία ενόψει των διαδηλώσεων.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση πρέπει να γίνεται σεβαστό, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύονται οι πολίτες και οι περιουσίες τους.

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Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στις αστυνομικές δυνάμεις, καταδικάζοντας τις βίαιες επιθέσεις.

Η παρουσία του στη συναυλία της Σελίν Ντιόν δεν συνιστά από μόνη της ασυνήθιστη δραστηριότητα για έναν αρχηγό κράτους. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των εικόνων, σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αντιδράσεων, αναζωπύρωσε την κριτική που δέχεται η γαλλική προεδρία.

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