Γαλλία: Αστυνομική έρευνα σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο για παιδικό βιβλίο ζωγραφικής που “αμφισβητεί την ύπαρξη του Ισραήλ”

Το φεμινιστικό και λεσβιακό βιβλιοπωλείο του Παρισιού Violette and Co ερευνήθηκε από την αστυνομία προκειμένου να κατασχεθεί ένα βιβλίο χρωματισμού για μικρά παιδιά, το οποίο φέρεται ότι αμφισβητούσε την ύπαρξη του Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον δικηγόρο της επιχείρησης που έκανε λόγο για «παράνομη και δυσανάλογη» έρευνα.

Το εν λόγω βιβλίο έφερε τον τίτλο «Από τον ποταμό μέχρι τη θάλασα», ένα σλόγκαν που είχε υιοθετήσει τη δεκαετία του 1960 η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και επαναλαμβάνεται σήμερα, κυρίως από τη Χαμάς. Ορισμένοι το θεωρούν ως δήλωση πρόθεσης εξάλειψης του Ισραήλ, άλλοι ως φιλειρηνική στήριξη στον παλαιστινιακό αγώνα. Το σλόγκαν παραπέμπει στην περιοχή από τον ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 7 Ιανουαρίου το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στο 11ο διαμέρισμα ερευνήθηκε «από πέντε ένστολους αστυνομικούς, συνοδευόμενους από έναν εισαγγελέα» προκειμένου να κατασχεθεί το παιδικό βιβλίο ζωγραφικής, ανέφερε η εταιρεία. «Επί 45 λεπτά, ερεύνησαν μεθοδικά: επιθεώρησαν τα ράφια, άνοιξαν ένα προς ένα τα κιβώτια με τα βιβλία, έψαξαν την αποθήκη και το δωμάτιο του διαλείμματος» πρόσθεσε το βιβλιοπωλείο, που πέρσι είχε πέσει θύμα βανδαλισμού και παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο.

Οι αστυνομικοί έφυγαν με άδεια χέρια, αφού όλα τα αντίτυπα είχαν ήδη πουληθεί. Ωστόσο, η διευθύντρια θα πρέπει να εμφανιστεί στις 22 Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής έρευνας για «εισαγωγή (…) έκδοσης που προορίζεται για μικρές ηλικίες και περιέχει επικίνδυνο περιεχόμενο (σ.σ. για τα παιδιά) λόγω του πορνογραφικού, παράνομου ή ανήθικου χαρακτήρα του», σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο εκπρόσωπος του βιβλιοπωλείου Τιμπό Λαφορκάντ χαρακτήρισε «παράνομη» την έρευνα ενώ για το περιεχόμενο του βιβλίου σημείωσε ότι «είναι λάθος να λέμε ότι κάνει έκκληση για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ».

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε με βάση μια αρνητική γνωμοδότηση για την εισαγωγή του βιβλίου, τον Νοέμβριο του 2025, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου των εκδόσεων που προορίζονται για παιδιά. Σύμφωνα με την επιτροπή, το βιβλίο, που εκδίδεται από μια εταιρεία της Νότιας Αφρικής, είναι πιθανό «να υποκινήσει το μίσος απέναντι σε μια ομάδα ατόμων, συγκεκριμένα εναντίον του ισραηλινού πληθυσμού».

Ο Λαφορκάντ επισήμανε ότι αφενός η γνωμοδότηση δεν είχε δημοσιοποιηθεί και αφετέρου η πώληση βιβλίων μπορεί να απαγορευτεί μόνο με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών.