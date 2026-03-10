Financial Times: Το Ισραήλ απορρίπτει το αίτημα του Λιβάνου για κατάπαυση των εχθροπραξιών

Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Το Ισραήλ απέρριψε το αίτημα του Λιβάνου για κατάπαυση των εχθροπραξιών σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ απέρριψε τις διπλωματικές προτάσεις του Λιβάνου για να σταματήσει η κλιμακούμενη επίθεσή του εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, απαιτώντας οι διαπραγματεύσεις να πραγματοποιούνται μόνο «υπό πίεση», αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι συνομιλίες δεν έχουν υλοποιηθεί λόγω διαφωνιών σχετικά με την αλληλουχία των συνομιλιών, με τη Βηρυτό να απαιτεί να υπάρξει «παύση του πυρός» πριν από οποιαδήποτε συνάντηση και την ισραηλινή κυβέρνηση να θέλει μόνο να συζητήσει την πιθανότητα παύσης, αναφέρει η εφημερίδα.

