Έξαλλος ο Τραμπ με φωτογραφία του στο περιοδικό Time: “Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά”

Με το περιοδικό Time τα έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την φωτογραφία εξωφύλλου η οποία τον απεικονίζει και την οποία χαρακτήρισε ως «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Το εξώφυλλο αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με τίτλο «Ο θρίαμβός του». Στη φωτογραφία ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται από χαμηλή γωνία να κοιτάζει προς τα πάνω και με έντονο φως στο φόντο, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να τον περιβάλλει φωτοστέφανο.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025

«Το Time Magazine έγραψε ένα σχετικά καλό κείμενο για μένα, αλλά η φωτογραφία ίσως είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social τα ξημερώματα της Τρίτης.

«Μου “εξαφάνισαν” τα μαλλιά και μετά έβαλαν κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου, που έμοιαζε με στέμμα, αλλά ένα εξαιρετικά μικρό στέμμα. Πραγματικά περίεργο!» σημείωσε.

«Ποτέ δεν μου άρεσε να βγάζω φωτογραφίες από χαμηλή γωνία, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να καταγγελθεί. Τι στο καλό κάνουν, και γιατί;» αναρωτήθηκε.

Αφιερωμένος στην συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα

Το τελευταίο τεύχος του Time αναφέρεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που έφερε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την ταυτόχρονη απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Το περιοδικό μιλά για «μια εμβληματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «σημαντική στρατηγική καμπή» για τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η φωτογραφία, εξόργισε τον Τραμπ, που ολοκλήρωσε μάλλον με γκρίνια το πρόγραμμα επίσκεψής του στο Ισραήλ και το Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου επέβλεψε την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Άλλωστε ο ίδιος προώθησε προσωπικά το σχέδιο, το οποίο έβαλε και επισήμως τέλος στις διετείς συγκρούσεις, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Να σημειωθεί πάντως ότι η σχέση του περιοδικού με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι μακρά και αρκετά πολύπλοκη.

Ουκ ολίγες φορές, το Time τον έχει εμφανίσει στο εξώφυλλό του, αλλά όχι πάντα με κολακευτικό τρόπο. Επίσης, τον έχει ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».