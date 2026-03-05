Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωα με το CNN Turk συζητήθηκε η επίθεση στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίγιεφ και στον «αδελφό λαό του Αζερμπαϊτζάν».