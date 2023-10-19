Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Εκτοξεύθηκαν 20 ρουκέτες προς το Ισραήλ από το Λίβανο

Σήμανε συναγερμό σε πολλές πόλεις

Το IDF ανακοίνωσε με νέα ανάρτηση του ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς τα εδάφη του Ισραήλ.

Μάλιστα οι συγκεκριμένες εκτοξεύσεις πυροδότησαν συναγερμό στη Ναχαρίγια και σε κοντινές κοινότητες.

Ο Ισραηλινός Στρατός προσθέτει ότι τα στρατεύματα απαντούν με πυρά πυροβολικού κατά στόχων.

