Εκτοξεύθηκαν 20 ρουκέτες προς το Ισραήλ από το Λίβανο

Το IDF ανακοίνωσε με νέα ανάρτηση του ότι 20 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς τα εδάφη του Ισραήλ.

Μάλιστα οι συγκεκριμένες εκτοξεύσεις πυροδότησαν συναγερμό στη Ναχαρίγια και σε κοντινές κοινότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

בהמשך לדיווח הראשוני על התרעות בגליל המערבי, זוהו כ-20 שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל.



כוחות צה"ל תקפו בירי ארטילרי את מקורות הירי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

Ο Ισραηλινός Στρατός προσθέτει ότι τα στρατεύματα απαντούν με πυρά πυροβολικού κατά στόχων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ράκος ο Νεϊμάρ – “Η χειρότερη στιγμή”

“Λουκέτο” στο γήπεδο του Πανσερραϊκού λόγω στατικότητας – Στον αέρα το ματς με τον Άρη