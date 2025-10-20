Εκτός λειτουργίας δημοφιλείς εφαρμογές λόγω προβλήματος σε υπηρεσία της Amazon

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν δημοφιλείς εφαρμογές, μετά από πρόβλημα σε νευραλγική υπηρεσία της Amazon, το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης Down Detector, πολλές διάσημες εφαρμογές όπως τα Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva αντιμετωπίζουν προβλήματα από νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Τα προβλήματα φαίνεται να σχετίζονται με ένα πρόβλημα στην Amazon Web Services, η οποία προσφέρει υποδομή που υποστηρίζει μεγάλο μέρος του σύγχρονου διαδικτύου, όπως αναφέρει ο Independent.

Η ιστοσελίδα κατέγραψε «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων» και καθυστερήσεις με «πολλαπλές υπηρεσίες AWS», ανέφερε στη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειας για πολλές Yπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1», ανέφερε η AWS σε μια επικαιροποίηση της σελίδας της.

Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει».

Το Downdetector, ένας ιστότοπος που παρακολουθεί παράπονα για ιστοσελίδες και υπηρεσίες ιστού που δεν λειτουργούν, δείχνει την ξαφνική και εκτεταμένη φύση της διακοπής.

Μια ενημέρωση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κατάστασης υπηρεσιών της Amazon, η οποία καθιστά σαφές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στις εγκαταστάσεις της στη βόρεια Βιρτζίνια.

Τα προβλήματα επηρεάζουν το Amazon DynamoDB και το Amazon Elastic Computer Cloud, τα οποία επιτρέπουν στις εταιρείες να νοικιάζουν αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστές για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους.

Μεταξύ των εφαρμογών που επηρεάζονται είναι: Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go.