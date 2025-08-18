Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη της ΕΕ την Τρίτη για την Ουκρανία

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης»

DEBATER NEWSROOM

Θα συγκαλέσει βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Η σύσκεψη θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης και έχει σκοπό να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

