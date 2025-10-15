Έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

Η Ουκρανία επιβάλλει έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλες τις περιφέρειες, εκτός από δύο, έπειτα από μια σειρά ρωσικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην παραγωγή φυσικού αερίου και βυθίζοντας μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, σε περιόδους σκότους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας αναφέρει ότι οι συνέπιες από τις πρόσφατες επιθέσεις το ανάγκασαν να επιβάλει τις διακοπές αυτές. Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος γίνονται ήδη στην περιοχή του ανατολικού Ντονέτσκ και την περιοχή Τσερνίχιφ.

Νωρίτερα σήμερα, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας DTEK, ανακοίνωσε ότι είχε αποκαταστήσει την προηγούμενη εβδομάδα την παροχή ρεύματος σε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους κυρίως στο Κίεβο και τη νότια Οδησσό και στις περιοχές νοτιανατολικά του Ντνιπροπετρόφσκ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι πιέζουν τους συμμάχους του Κιέβου να επισπεύσουν τις προμήθειες κρίσιμου εξοπλισμού αντιαεροπορικής άμυνας και να ενισχύσουν την ενεργειακή βοήθεια.

Ο υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, μιλώντας σήμερα στις Βρυξέλλες, είπε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν «πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο χειμώνα» και κάλεσε τους εταίρους να βοηθήσουν την Ουκρανία να παράγει περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει την τρομοκρατία του» είπε.