Έκλειψη Σελήνης: Εντυπωσιακές εικόνες απ’ όλο τον κόσμο (βίντεο+φωτογραφίες)
Ένα μαγευτικό και σπάνιο φαινόμενο
Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την ολική έκλειψη Σελήνης που διήρκησε περίπου 82 λεπτά και κορυφώθηκε στις 21:11 (ώρα Ελλάδας).
Οι εικόνες και τα βίντεο από την εμφάνιση του «ματωμένου φεγγαριού» σε όλον τον πλανήτη μαγεύουν και αναδεικνύουν το μεγαλείο της φύσης.
Από τη Σρι Λάνκα στην Ιαπωνία και από την Τσεχία στη Ρωσία το φαινόμενο εντυπωσίασε τους κατοίκους, οι οποίοι το απαθανάτισαν ενθουσιασμένοι.
