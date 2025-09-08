Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Έκλειψη Σελήνης: Εντυπωσιακές εικόνες απ’ όλο τον κόσμο (βίντεο+φωτογραφίες)

Ένα μαγευτικό και σπάνιο φαινόμενο

Έκλειψη Σελήνης: Εντυπωσιακές εικόνες απ’ όλο τον κόσμο (βίντεο+φωτογραφίες)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την ολική έκλειψη Σελήνης που διήρκησε περίπου 82 λεπτά και κορυφώθηκε στις 21:11 (ώρα Ελλάδας).

Οι εικόνες και τα βίντεο από την εμφάνιση του «ματωμένου φεγγαριού» σε όλον τον πλανήτη μαγεύουν και αναδεικνύουν το μεγαλείο της φύσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Σρι Λάνκα στην Ιαπωνία και από την Τσεχία στη Ρωσία το φαινόμενο εντυπωσίασε τους κατοίκους, οι οποίοι το απαθανάτισαν ενθουσιασμένοι.

Κολόμπο, Σρι Λάνκα (EPA)
Μόσχα, Ρωσία (EPA)
Πράγα, Τσεχία (EPA)
Τεχεράνη, Ιράν (EPA)
Τόκιο, Ιαπωνία (EPA)
Βηρυτός, Λίβανος (EPA)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ