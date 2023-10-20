Δορυφόροι δείχνουν την συγκέντρωση τανκς από το Ισραήλ βόρεια της Γάζας

Δορυφόροι του SKY News που ήρθαν στο φως δείχνουν τη συγκέντρωση τανκς από το Ισραήλ βόρεια της Γάζας.

Συγκεκριμένα οι εικόνες δείχνουν προετοιμασίες για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση που είναι προ των πυλών.

Η ομάδα OSINT του Sky News αποκάλυψε ότι τα τανκς βρίσκονται περίπου τέσσερα μίλια βόρεια από το (κλειστό) πέρασμα Erez στα βόρεια σύνορα της Γάζας.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το πριν και το μετά της περιοχής.

