Χαμάς: Έτοιμη να συζητήσει το «πάγωμα ή την αποθήκευση» των όπλων της η οργάνωση

Η Χαμάς είναι έτοιμη να συζητήσει το «πάγωμα ή την αποθήκευση» του οπλοστασίου της στο πλαίσιο της εκεχειρίας με το Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Times of Israel είναι έτοιμη να προσφέρει μια πιθανή φόρμουλα για την επίλυση ενός από τα πιο ακανθώδη ζητήματα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου λήψης αποφάσεων της Χαμάς, μιλάει καθώς οι πλευρές προετοιμάζονται να προχωρήσουν στη δεύτερη και πιο περίπλοκη φάση της συμφωνίας.

«Είμαστε ανοιχτοί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμακώσεις ή περαιτέρω συγκρούσεις ή εκρήξεις», λέει ο Ναΐμ στο Associated Press από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος της ηγεσίας της ομάδας.

Ο Ναΐμ λέει ότι η Χαμάς διατηρεί το «δικαίωμά της να αντισταθεί», αλλά είπε ότι η ομάδα είναι έτοιμη να καταθέσει τα όπλα της στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Έδωσε λίγες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, αλλά πρότεινε μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία πέντε ή δέκα ετών για να διεξαχθούν συζητήσεις.

«Αυτός ο χρόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί σοβαρά και με ολοκληρωμένο τρόπο», λέει, προσθέτοντας ότι η Χαμάς είναι «πολύ ανοιχτόμυαλη» σχετικά με το τι πρέπει να κάνει με τα όπλα της.

«Μπορούμε να συζητήσουμε για την κατάψυξη, την αποθήκευση ή την εναπόθεση, με τις παλαιστινιακές εγγυήσεις, να μην το χρησιμοποιήσουμε καθόλου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάπαυσης του πυρός ή της ανακωχής», λέει.

Δεν είναι σαφές εάν η προσφορά θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ισραήλ για πλήρη αφοπλισμό.