Χαμάς: «Εαν ο Νετανιάχου εισέλθει στη Γάζα, η γη μας θα καταπιεί τα λείψανα των στρατιωτών του»

Το δικό της μήνυμα προς το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε μέσω του Telegram η Χαμάς.

«Εάν ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου αποφασίσει να εισέλθει στη Γάζα απόψε, η αντίσταση είναι έτοιμη και η γή της Γάζας θα καταπιεί τα λείψανα των στρατιωτών του». δήλωσε ο Ezzat al-Rishaq, «ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Telegram», την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο έχουν διακοπεί στη Γάζα.

Παράλληλα υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν ο Νετανιάχου (σ.σ. ο πρωθυπουργός του Ισραήλ) αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

