Χαμάς: Χαιρετίζει τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών αλ-Κασάμ της Χαμάς, αποτίει φόρο τιμής στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν για να δείξουν την υποστήριξη του παλαιστινιακού αγώνα την Ημέρα Αλ-Κοντς.

«Επιδοκιμάζουμε τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης με στόχο την σιωνιστική εχθρική οντότητα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων βομβαρδισμού εναντίον της, οι οποίες χρησιμοποίησαν προηγμένα πυρομαχικά και πυρομαχικά διασποράς που ηρέμησαν τις καρδιές του θλιμμένου λαού μας», δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς είχε προηγουμένως υποστηρίξει τη Χεζμπολάχ στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του Ισραήλ, αλλά δεν εξέφρασε την υποστήριξή της στο Ιράν, το οποίο εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Κόλπου.