Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα από την αστυνομία του Νέου Μεξικού, καταγράφονται οι τελευταίες ώρες της Μπέτσι Αρακάουα, πριν βρει τραγικό τέλος από σπάνια λοίμωξη που προκάλεσε ο ιός hantavirus.

H 65χρονη, σύζυγος του Τζιν Χάκμαν, καταγράφεται στις 11 Φεβρουαρίου να χρησιμοποιεί το αυτόματο ταμείο σε υποκατάστημα της Sprouts Farmers Market στη Σάντα Φε, λίγα λεπτά πριν επισκεφτεί ένα άλλο κατάστημα με είδη για κατοικίδια. Στο βίντεο δεν φαίνεται κάποιο ίχνος δυσφορίας, ενώ φαίνεται απόλυτα ήρεμη.

Στην τελευταία της έξοδο, φορούσε τζιν, σκούρο παλτό, κασκόλ και μαύρη μάσκα. Η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν φέρεται να πέθανε την επόμενη ημέρα, στις 12 Φεβρουαρίου. Ο Χάκμαν πέθανε έξι ημέρες αργότερα, πιθανόν χωρίς να έχει αντιληφθεί την απώλειά της, καθώς έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Η Αρακάουα, που είχε αναλάβει την πλήρη φροντίδα του θρυλικού ηθοποιού καθώς η ασθένεια του καθιστούσε αδύνατο να φροντίσει τον εαυτό του. Το τελευταίο βίντεο έρχεται να προστεθεί στο ντοκουμέντο από την έφοδο των αρχών στην οικία τους, η οποία βρισκόταν σε κάκιστη κατάσταση με στοίβες ρούχων.

Το βίντεο δείχνει έναν σωρό από ρούχα και άλλα αντικείμενα ενώ μέσα σε μια ντουλάπα βρέθηκε ένα κρεβάτι για σκύλο στο οποίο βρέθηκε νεκρό το δεύτερο σκυλί του ζευγαριού, ηλικίας 12 χρόνων.

Ένας από τους αστυνομικούς, αντικρίζοντας τη στάση του άψυχου σώματος του Τζιν Χάκμαν, κατάλαβε πως μάλλον κατέρρευσε ξαφνικά καθώς δίπλα του βρέθηκε το μπαστούνι του και τα γυαλιά του.

«Φαίνεται ότι προσπαθούσε να βγει έξω», ανέφερε ενώ στην αναφορά που υποβλήθηκε περιγράφεται ότι «ο άνδρας ήταν ακίνητος και το στόμα του ήταν ανοιχτό. Στα αριστερά του ήταν ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Στα δεξιά του ήταν ένα μαύρο μπαστούνι. Φαίνεται ότι ο άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά».

