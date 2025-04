Τη στιγμή που αστυνομικοί μπαίνουν στο σπίτι που βρέθηκε η σορός του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αρακάουα κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο, που έχει καταγραφεί από τις κάμερες που έφεραν πάνω τους οι αστυνομικοί, φαίνεται το σπίτι του ηθοποιού, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, καθώς και η στιγμή που ερευνούν το μπάνιο όπου βρέθηκε νεκρή η σύζυγός του.

Υπενθυμίζεται πως ο 95χρονος ηθοποιός και η 65χρονη πιανίστρια έφυγαν από τη ζωή με διαφορά 7 ημερών, κάτι που σημαίνει πως ο Χάκμαν ζούσε με τη σορό της γυναίκας του για μία εβδομάδα.

Το βίντεο δείχνει έναν σωρό από ρούχα και άλλα αντικείμενα ενώ μέσα σε μια ντουλάπα βρέθηκε ένα κρεβάτι για σκύλο στο οποίο βρέθηκε νεκρό το δεύτερο σκυλί του ζευγαριού, ηλικίας 12 χρόνων.

Ένας από τους αστυνομικούς, αντικρίζοντας τη στάση του άψυχου σώματος του Τζιν Χάκμαν, κατάλαβε πως μάλλον κατέρρευσε ξαφνικά καθώς δίπλα του βρέθηκε το μπαστούνι του και τα γυαλιά του.

«Φαίνεται ότι προσπαθούσε να βγει έξω», ανέφερε ενώ στην αναφορά που υποβλήθηκε περιγράφεται ότι «ο άνδρας ήταν ακίνητος και το στόμα του ήταν ανοιχτό. Στα αριστερά του ήταν ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Στα δεξιά του ήταν ένα μαύρο μπαστούνι. Φαίνεται ότι ο άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά».

Λίγο πιο μετά οι αστυνομικοί φαίνεται πως νιώθουν δυσφορία από την έντονη μυρωδιά που υπήρχε στο χώρο, με έναν από αυτούς να σχολιάζει πως «μυρίζει αέριο». Αμέσως οι αστυνομικοί άνοιξαν τις πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν υποψίες πως οι 2 τους πέθαναν από διαρροή αερίου αλλά κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε.

Λίγο πιο μακριά από τη νεκρή σύζυγο του ηθοποιού, φαίνεται και το ένα από τα δυο σκυλιά της οικογένειας, με τον έναν αστυνομικό να σχολιάζει τη ψυχολογική του κατάσταση.

«Ο καημένος, φαίνεται θλιμμένος», ακούγεται να λέει.

WATCH: Harrowing video from inside Gene Hackman and Betsy Arakawa's home reveals their dog's heartbreaking acthttps://t.co/TfVzQhK2Qo pic.twitter.com/1mUarteirb