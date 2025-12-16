Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΔΙΕΘΝΗ

BBC: “Θα αμυνθούμε απέναντι στην αγωγή Τραμπ για δυσφήμιση”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεκδικεί 10 δισ. ευρώ από το δίκτυο

DEBATER NEWSROOM

Το BBC δήλωσε σήμερα ότι θα αμυνθεί απέναντι στην αγωγή για δυσφήμηση που κατέθεσε ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

«Όπως έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε άλλα σχόλια για τις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του BBC, το οποίο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη για το λάθος σε επεξεργασμένα αποσπάσματα ομιλίας του Τραμπ που δίνουν την εντύπωση ότι κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι, το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει αναγνωρίσει πως διαπράχθηκε σφάλμα κρίσης και έχει παραδεχθεί πως το μοντάζ δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως κάλεσε άμεσα να ασκηθεί βία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε νομική βάση για να μηνυθεί.

