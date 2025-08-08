Θερίζει η φωτιά στο Λος Άντζελες- Εκκενώνουν χιλιάδες πολίτες

Σε υποχρεωτική εκκένωση χιλιάδων κατοίκων έχει οδηγήσει μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει βορειοδυτικά στο Λος Άντζελες, ενώ η μεγάλη θερμοκρασία και οι ξηρές συνθήκες έχουν τροφοδοτήσει την ταχεία εξάπλωσή της, σύμφωνα με το BBC.

Η πυρκαγιά, η οποία ονομάστηκε Canyon Fire, ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (07/08) στα σύνορα των κομητειών Βεντούρα και Λος Άντζελες. Μέχρι σήμερα, επεκτάθηκε από 30 σε σχεδόν 5.000 στρέμματα.

Έχουν εκκενώσει περισσότεροι από 2.700 κάτοικοι

Περισσότεροι από 2.700 κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, ενώ σε άλλους 14.000 δόθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης, σύμφωνα με δήλωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Βεντούρα. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εν μέρει, με το 25% να βρίσκεται υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η ακραία ζέστη και οι ξηρές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν στους37,7°C τις επόμενες ημέρες.

Η πόλη της Σάντα Κλαρίτα, μία από τις πιο κοντινές στην πυρκαγιά, βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής. Οι αρχές της πόλης έχουν καλέσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τη φωτιά.

«Η πυρκαγιά Canyon Fire εξαπλώνεται γρήγορα υπό συνθήκες ακραίας ζέστης και ξηρασίας κοντά στα όρια των κομητειών Βεντούρα και Λος Άντζελες», έγραψε η επιθεωρητής της κομητείας Λος Άντζελες, Kathryn Barger, στο X. «Αν βρίσκεστε στη Σάντα Κλαρίτα, στο Χάσλεϊ Κάνιον ή στο Βαλ Βέρντε, λάβετε σοβαρά υπόψη τις εντολές εκκένωσης – όταν οι αρχές σας πουν να φύγετε, φύγετε αμέσως. Να είστε προσεκτικοί – μην διακινδυνεύετε τη ζωή σας».

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες από την πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά Canyon Fire είναι μία από τις πολλές ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη την πολιτεία, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Η πυρκαγιά Gifford, η μεγαλύτερη ενεργή πυρκαγιά στην πολιτεία, έχει καταστρέψει σχεδόν 100.000 στρέμματα και εξαπλώνεται στις κομητείες San Luis Obispo και Santa Barbara.

Οι πυρκαγιές έχουν γίνει πιο συχνές στην Καλιφόρνια, με τους ειδικούς να αναφέρουν την κλιματική αλλαγή ως βασικό παράγοντα. Οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες έχουν κάνει τις περιόδους πυρκαγιών μακρύτερες και πιο καταστροφικές.