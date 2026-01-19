Αυστραλία: Σέρφερ τραυματίστηκε από την επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ (βίντεο)

Ένας σέρφερ που έκανε σήμερα (19/1) σερφ σε παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση καρχαρία, την τρίτη που σημειώνεται στην πόλη μέσα σε δύο ημέρες, ανέφεραν οι αρχές.

Ο νεαρός άνδρας, περίπου 20 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πόδι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον ανέσυραν από το νερό» περαστικοί που του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε μια παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλες οι παραλίες στο βόρειο τμήμα της πόλης έχουν κλείσει για το κοινό μέχρι νεωτέρας. #DTTV: A man is fighting for life after a shark attack while surfing off North Steyne near Manly – the third attack in Sydney in just over 24 hours . The surfer, in his 20s, was dragged unconscious from the water. SEE THE LATEST ▶️ https://t.co/FbjOWtxsPf pic.twitter.com/CVqZgaoZ6Z— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) January 19, 2026

Λίγες ώρες πριν από αυτή την επίθεση, ένας καρχαρίας έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από τη σανίδα νεαρού σέρφερ περίπου 4 χιλιόμετρα (2 μίλια) βορειότερα κατά μήκος της ακτής.

Το αγόρι, περίπου δέκα ετών, δεν τραυματίστηκε, αλλά η παραλία έκλεισε αμέσως μετά την επίθεση.

Χθες Κυριακή, ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε επίσης σοβαρά από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θάλασσες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους λουόμενους και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, που φαίνεται να επηρεάζει τα πρότυπα μετανάστευσης των καρχαριών, ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων παρά την υπεραλίευση που εξαντλεί ορισμένα είδη, λένε οι επιστήμονες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.