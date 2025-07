Αύριο το τελευταίο «αντίο» στον Ozzy Osbourne – Το Μπέρμιγχαμ αποχαιρετά τον «Πρίγκιπα του Σκότους»

Το Μπέρμιγχαμ, η γενέτειρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί για τελευταία φορά. Αύριο, Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025, η πόλη θα αποτίσει φόρο τιμής σε έναν από τους πατέρες της heavy metal, με μια δημόσια εκδήλωση μνήμης που θα επιτρέψει στους χιλιάδες θαυμαστές του να τον αποχαιρετήσουν.

Το μεσημέρι, στις 13:00, μια αυτοκινητοπομπή που θα μεταφέρει τη σορό του Όζι Όσμπορν θα διασχίσει το κέντρο του Μπέρμιγχαμ, ξεκινώντας από την Broad Street.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ozzy Osbourne: Οι τελευταίοι μήνες της ζωής του θα προβληθούν σε μορφή ντοκιμαντέρ από το BBC

Τη διαδρομή θα συνοδεύουν η οικογένειά του και οι μουσικοί της Bostin Brass, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην πομπή. Η πορεία θα καταλήξει στη «γέφυρα των Black Sabbath», ένα σημείο που έχει μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος για τους απανταχού οπαδούς του συγκροτήματος.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Όζι Όσμπορν, σε ηλικία 76 ετών, η γέφυρα γεμίζει καθημερινά με λουλούδια, συγκινητικά σημειώματα και προσωπικά αντικείμενα, ως ένδειξη αγάπης και σεβασμού προς τον καλλιτέχνη.

Ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ, Ζαφάρ Ικμπάλ, τιμώντας τη μνήμη του Όζι Όσμπορν, δήλωσε: «Ο Όζι δεν ήταν απλώς ένας θρύλος της μουσικής – ήταν παιδί του Μπέρμιγχαμ. Μετά την πρόσφατη βράβευσή του με το “Freedom of the City” και την εμφάνισή του στο “Back to the Beginning” στο Villa Park, θεωρήσαμε καθήκον μας να τιμήσουμε τη μνήμη του με έναν αξιοπρεπή και δημόσιο τρόπο».

Η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάστηκε στενά με την οικογένεια του εκλιπόντος για την προετοιμασία αυτής της δημόσιας εκδήλωσης μνήμης. Ωστόσο, η κηδεία του Όζι Όσμπορν θα πραγματοποιηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την παρουσία μόνο συγγενών και στενών φίλων.

Για την ομαλή διεξαγωγή της τελετής, η Broad Street θα παραμείνει κλειστή από τις 19:00, ενώ θα ισχύουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.