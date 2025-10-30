Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν για την οριστικοποίηση του σχεδίου για τη διεθνή δύναμη ασφαλείας στη Γάζα

Οι ΗΠΑ φαίνεται σύμφωνα με το Axios να πιέζουν για την οριστικοποίηση του σχεδίου για τη διεθνή δύναμη ασφαλείας στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που χειρίζονται την κατάσταση είναι σε συνομιλίες με μια σειρά από χώρες προκειμένου να δημιουργηθεί μια δύναμη που θα αναπτυχθεί στη Γάζα και σκοπεύουν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο τις επόμενες εβδομάδες όπως αναφέρουν τρεις πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναλαμβάνει την ηγεσία στη σύνταξη ενός σχεδίου για τη δύναμη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Αυτό περιλαμβάνει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη — η οποία θα εκπαιδευτεί και θα ελεγχθεί από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία — παράλληλα με στρατεύματα από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν δείξει προθυμία να συνεισφέρουν στρατεύματα, ανέφεραν οι πηγές. Άλλες εξέφρασαν ανησυχίες στις ΗΠΑ, δεδομένης της χαοτικής κατάστασης ασφαλείας στη Γάζα.

«Εάν δεν έχουμε αξιόπιστη ασφάλεια και διακυβέρνηση στη Γάζα στην οποία θα συμφωνήσουν οι Ισραηλινοί, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου το Ισραήλ θα επιτίθεται συνεχώς», δήλωσε μια πηγή που εμπλέκεται στον σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ , η ανάπτυξη των ISF αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από το περίπου 50% του εδάφους της Γάζας που εξακολουθεί να κατέχει. Η δύναμη αναμένεται να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και στην πρόληψη του λαθρεμπορίου όπλων.

Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από το αν η Χαμάς συμφωνήσει να παραδώσει την εξουσία της και τουλάχιστον μέρος των όπλων της.

Axios: Τα σημεία τριβής και ο ρόλος της Τουρκίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα «λίγες χώρες είναι έτοιμες να στείλουν τα στρατεύματά τους για να πολεμήσουν τη Χαμάς ή να βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων ομάδων, για να μην αναφέρουμε τη Χαμάς και το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετάσχει, αλλά το Ισραήλ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θέλουν την εμπλοκή της Τουρκίας, μαζί με το Κατάρ και την Αίγυπτο, επειδή θεωρούν ότι αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να πείσουν τη Χαμάς «να συμφωνήσει και να συμπεριφερθεί σωστά», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι Τούρκοι ήταν πολύ χρήσιμοι στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα και οι επιθέσεις του Νετανιάχου κατά της Τουρκίας ήταν πολύ αντιπαραγωγικές», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γνωρίζουμε τις ισραηλινές ανησυχίες και εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κάτι που μπορεί να επιφέρει σταθερότητα και που και οι δύο πλευρές θα μπορούν να βρουν αποδεκτό», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.