Αραγτσί – Γουίτκοφ – Κούσνερ: Ο άγνωστος καυγάς στη Γενεύη λίγο πριν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Γενεύη η συνάντηση μεταξύ της αμερικανικής και της ιρανικής αντιπροσωπείας, με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως μεταδίδει το NBC News επικαλούμενο πηγές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, ανέβασε τους τόνους απευθυνόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που επικαλείται το ρεπορτάζ, ο Αραγτσί φέρεται να φώναξε τόσο στον Γουίτκοφ όσο και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου και καλώντας τον Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώσει ότι και οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να ανακόψουν το Ιράν.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», φέρεται να απάντησε ο Γουίτκοφ στον Ιρανό υπουργό, με την ίδια πηγή να σημειώνει ότι τα μέλη της αμερικανικής αποστολής ενημέρωσαν αμέσως μετά τον Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε «αμήχανος» για την εξέλιξη αυτή.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν. Οι «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» κατά της χώρας είχαν αρχίσει, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω βίντεο που ανήρτησε στις 2:30 π.μ. (ώρα ΗΠΑ) στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να πλήξει την Τεχεράνη και να στοχεύσει την ηγεσία της ελήφθη έπειτα από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον άφησαν απογοητευμένο και πεπεισμένο ότι δεν υπήρχε περιθώριο διπλωματικής διεξόδου.

«Δεν ήταν διατεθειμένοι να σταματήσουν την πυρηνική τους έρευνα», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν ήταν διατεθειμένοι να δηλώσουν ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Πολύ απλό» πρόσθεσε.