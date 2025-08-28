Απεβίωσε στα 93 του χρόνια o Φλόιντ Λέβιν, o βετεράνος ηθοποιός του Χόλιγουντ

Ο κόσμος του Χόλιγουντ θρηνεί για την απώλεια του βετεράνου ηθοποιού Φλόιντ Λέβιν, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών την Κυριακή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ο θάνατός του έγινε γνωστός σήμερα Πέμπτη (28/8), μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση της νύφης του, Τρέισι Ρόμπινς, στο Instagram.

Ο Φλόιντ Λέβιν ήταν γνωστός για τους χαρακτηριστικούς ρόλους του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, με μια καριέρα που απλώνεται σε πολλές δεκαετίες. Πήρε μέρος σε επιτυχημένες σειρές όπως το «Murder, She Wrote», το «Babylon 5: Thirdspace», το «Baywatch» και το «Cagney and Lacey», αφήνοντας το δικό του στίγμα στη μικρή οθόνη.

Στον κινηματογράφο, συμμετείχε σε δύο εμβληματικές ταινίες: το «Dog Day Afternoon» στο πλευρό του Αλ Πατσίνο και την εμπορική επιτυχία «The Hangover». Αν και οι ρόλοι του ήταν συχνά μικροί, η παρουσία του ήταν πάντα αξιομνημόνευτη.

Η ανακοίνωση του θανάτου του

Η νύφη του, Τρέισι Ρόμπινς, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών του ηθοποιού στο Instagram, συνοδεύοντας τες με ένα λιτό, αλλά γεμάτο αγάπη μήνυμα: «Ο αγαπημένος μου πεθερός απεβίωσε ειρηνικά στις 24 Αυγούστου, περιτριγυρισμένος από την όμορφη οικογένειά του και πιθανώς ευχόμενος κάποιος να του φέρει ένα μαρτίνι».

Στην ίδια ανάρτηση, η Κρις Τζένερ σχολίασε τη θλιβερή είδηση, γράφοντας: «Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας… στέλνουμε τις προσευχές μας για την οικογένεια και πολλή αγάπη».