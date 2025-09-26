Αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο σε πτήση προς Κέρκυρα – Κατέβασαν επιβάτη σε κατάσταση αμόκ (βίντεο)

Αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο πραγματοποίησε αεροπλάνο από το Μάντσεστερ με προορισμό την Κέρκυρα, το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς ένας επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση στον αέρα.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε από τα μικρόφωνα τους ανήσυχους επιβάτες ότι η πτήση θα εκτραπεί λόγω «απείθαρχης συμπεριφοράς επιβάτη», με αποτέλεσμα, πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.

Όταν η πτήση έφτασε στο Μιλάνο, οι επιβάτες κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που αστυνομικοί επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και, μετά από προσπάθεια, απομακρύνουν τον άνδρα.

Σύμφωνα πληροφορίες, οι αστυνομικοί λίγο αργότερα, συνόδευσαν εκτός αεροσκάφους και μια γυναίκα που κρατούσε ένα μπουκάλι βότκας, χωρίς όμως αυτό το περιστατικό να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η αναστάτωση των επιβατών κράτησε περίπου μισή ώρα, με περιπολικά να παραμένουν στο διάδρομο του αεροδρομίου του Μιλάνου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του ταραξία επιβάτη.

Η easyJet, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται επίσημη τοποθέτηση.