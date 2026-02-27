Άλλο ένα στιγμιότυπο με το μαϊμουδάκι Punch που θα σε κάνει να λιώσεις (βίντεο)

Το μαϊμουδάκι που είχε συγκινήσει όλο τον κόσμο επιστρέφει με ένα ακόμα τρυφερό στιγμιότυπο. Ο μικρός Punch, που έγινε viral χάρη στη γλυκιά του σχέση με το αγαπημένο του κουκλάκι, καταγράφεται ξανά σε βίντεο να το αγκαλιάζει σφιχτά, σαν να μη θέλει να το αφήσει ούτε για δευτερόλεπτο.

Το νέο βίντεο ανέβηκε στα social media από εργαζόμενο του ζωολογικού κήπου όπου φιλοξενείται ο Punch και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Στο στιγμιότυπο, το μικρό μαϊμουδάκι φαίνεται να κρατά το κουκλάκι του στην αγκαλιά του με απίστευτη στοργή, χαρίζοντας σε όσους το βλέπουν μια δόση απόλυτης γλυκύτητας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο εργαζόμενος έγραψε:

«Ζούμε για να αγαπάμε και να αγαπάμε ό,τι είναι σημαντικό. Η μαϊμού Punch δείχνει πως σαφώς η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει τον κόσμο».

Οι χρήστες των social media δεν άργησαν να συγκινηθούν, σχολιάζοντας πως ο Punch τους υπενθυμίζει πόσο απλές και δυνατές μπορεί να είναι οι εκφράσεις αγάπης, ακόμη και στον κόσμο των ζώων. Άλλοι μίλησαν για «το πιο γλυκό βίντεο της ημέρας», ενώ πολλοί παραδέχτηκαν ότι το ξαναείδαν περισσότερες από μία φορές.

Σε μια εποχή γεμάτη άγχος και αρνητικές ειδήσεις, ο μικρός Punch έρχεται να μας θυμίσει ότι μερικές φορές μια αγκαλιά –έστω και σε μορφή βίντεο– είναι αρκετή για να μας φτιάξει τη διάθεση. Και κάπως έτσι, ένα μαϊμουδάκι με ένα κουκλάκι συνεχίζει να διδάσκει στον κόσμο τι σημαίνει αγάπη.