Αλί Χαμενεΐ: Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η τελευταία φωτογραφία του λίγες ώρες πριν σκοτωθεί

Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να πρόσκεινται στο Ιράν διακινούν φωτογραφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την τελευταία εικόνα του Αλί Χαμενεΐ πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, η συγκεκριμένη φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατο του πρώην Ανώτατου ηγέτη, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον και τη διάδοσή της στο διαδίκτυο.

Iran backed accounts claim this was the last image of Khamenei the day of his elimination. pic.twitter.com/O7SNHMK4LL— Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από αεροπορική επιδρομή που έπληξε την κατοικία του, στο πλαίσιο αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων στη χώρα. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους και μέλη της οικογένειάς του.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Μαρτίου 2026, ο γιος του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέλαβε καθήκοντα ως νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, διαδεχόμενος τον πατέρα του.