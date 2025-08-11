Αίτνα: “Ποτάμια” λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων – Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την νέα έκρηξη του ηφαιστείου (Βίντεο)

Πυκνούς καπνούς άρχισε να βγάζει ξανά η Αίτνα με την ηφαιστειακή δραστηριότητα να δημιουργεί ποτάμια λάβας σε μεγάλο υψόμετρο.

Η ροή λάβας κατευθύνεται προς τον νότο, επιβεβαίωσε το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV). Οι εικόνες εντυπωσιάζουν ενώ επιστήμονες αξιολογούν την δραστηριότητα καθώς δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην σεισμική δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Les images impressionnantes de la dernière éruption de l'Etna en Sicile pic.twitter.com/C1BK1ihvAr— BFMTV (@BFMTV) August 11, 2025

Οι μικροί και συχνοί σεισμοί όπου προκαλούνται από την μετακίνηση μάγματος και αερίων μέσα στο ηφαίστειο (ηφαιστειακό τρέμο) εντοπίζονται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα Nord-Est.

Λόγω της κατάστασης, το τμήμα του Ινστιτούτου που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή, εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό. Το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό αλλά οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.