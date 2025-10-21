Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;

Εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η επίμαχη τροπολογία που κατατέθηκε τη Δευτέρα 20/10 ορίζει ρητά το νέο καθεστώς για το μνημείο.

Μετά την ψήφισή της, η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση, καθαριότητα και σωστή λειτουργία του Μνημείου ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διατηρεί την τήρηση της τάξης και την αποτροπή πράξεων που διαταράσσουν την ιερότητα και τον συμβολικό του χαρακτήρα.

Η τροπολογία προβλέπει την «απαγόρευση της χρήσης ή κατάληψης της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, όπως και της οποιασδήποτε αλλοίωσης του χώρου και της πραγματοποίησης της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης…».

Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 έτους ή πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 300 έως και 40.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η ρύθμιση περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει ότι στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

α) Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2. ‘Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τροπολογία υπογράφεται από 7 υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία:

Η κυβέρνηση, προκειμένου να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη ρύθμιση, επικαλείται και όσα ισχύουν σε μία σειρά από χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής, όπου υφίσταται ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας.

