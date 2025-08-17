Στις 15 Αυγούστου 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα (Anchorage, Joint Base Elmendorf-Richardson) για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία κατάπαυσης πυρός ή άρση κυρώσεων, αλλά με σαφή μετατόπιση της αμερικανικής ρητορικής: από «άμεση εκεχειρία» σε στόχευση για ευρύτερη «συμφωνία ειρήνης». Ο Πούτιν προέβαλε απαιτήσεις για ουσιαστικές εδαφικές παραχωρήσεις (ιδίως Ντονέτσκ/Λουγκάνσκ), οι οποίες απορρίφθηκαν από το Κίεβο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «καμία συμφωνία δεν προχωρά χωρίς τον Ζελένσκι» και προανήγγειλε νέα επαφές.

Στην Αλάσκα ο Πούτιν κέρδισε εικόνα και ατζέντα, ενώ ο Τραμπ κράτησε τα χαρτιά του. Το πραγματικό αποτέλεσμα θα κριθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ζελένσκι. Μέχρι τότε, το DEBATER θέτει το ερώτημα σε εσάς: Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα;

Επιχείρημα Α: «Κερδισμένος ο Πούτιν»

1) Νομιμοποίηση & εικόνα ισχύος. Ο Πούτιν επέστρεψε στο προσκήνιο με υψηλού κύρους αμερικανική φιλοξενία, παρά το ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ρωσικά ΜΜΕ και αξιωματούχοι πλάσαραν τη σύνοδο ως «επισφράγιση επανόδου», ενώ δεν υπήρξε νέα κύρωση ούτε δέσμευση για εκεχειρία. Αυτό από μόνο του θεωρείται διπλωματικό + επικοινωνιακό κέρδος.

2) Μετατόπιση αμερικανικού πλαισίου. Ο Τραμπ εγκατέλειψε το αίτημα για «κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα» και μίλησε για πλήρη ειρηνευτική συμφωνία, αφήνοντας περιθώριο στη ρωσική ατζέντα να μπει στο τραπέζι πρώτη (π.χ. αξιώσεις στο Ντονμπάς). Η ευθυγράμμιση αυτή καταγράφεται ως στρατηγική νίκη αφήγησης της Μόσχας.

3) Καμία παραχώρηση ουσίας από τη Ρωσία. Δεν υπήρξε ρωσική δέσμευση για παύση επιθέσεων ή υποχώρηση· οι απαιτήσεις για ουκρανικές παραχωρήσεις τέθηκαν ωμά και επαναλήφθηκαν δημοσίως από τον Τραμπ στις συνομιλίες του με τον Ζελένσκι.

4) Το ρωσικό αφήγημα «κερδίσαμε χρόνο χωρίς κόστος». Think-tanks και διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι ο Πούτιν κέρδισε χρόνο χωρίς κόστος, με τον πόλεμο να συνεχίζεται υπό ρωσική πίεση στο ανατολικό μέτωπο.

Επιχείρημα Β: «Κερδισμένος ο Τραμπ»

1) Καμία υπογραφή – καμία παραχώρηση. Δεν υπήρξε συμφωνία ή άρση κυρώσεων· ο Τραμπ δεν έδωσε την επιδιωκόμενη «μεγάλη ανταμοιβή» στη Μόσχα (οικονομική επανεκκίνηση/συμφωνίες ενέργειας). Η αμερικανική πλευρά διατήρησε τα βασικά διαπραγματευτικά χαρτιά της.

2) Κλείδωσε την επόμενη κίνηση με Ζελένσκι. Η αμερικανική Προεδρία έστρεψε αμέσως το βάρος σε συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, με συζήτηση πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας (post-deal). Εξασφάλισε έτσι ότι «καμία συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

3) Επανέφερε τις ΗΠΑ στο κέντρο του παιγνίου. Από τη στιγμή που Ουκρανία και Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να ευθυγραμμιστούν γύρω από την αμερικανική μεσολάβηση (παρά τις ενστάσεις τους στο περιεχόμενο), ο Τραμπ πέτυχε να κρατήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

4) Εσωτερικό ακροατήριο: «κανείς δεν έχασε από συνομιλίες». Στο εσωτερικό, μπορεί να επικριθεί ότι «μαλάκωσε» τη στάση, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγει μια δεσμευτική, αντιδημοφιλή συμφωνία και παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μόνο που μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο αργότερα. (Σημείωση: δημοσκόπηση πριν τη σύνοδο έδειχνε πλειοψηφία δυσπιστίας για τη διαχείριση του πολέμου από τον Τραμπ.)

Ενδιάμεσο συμπέρασμα:

–Βραχυπρόθεσμα/επικοινωνιακά: Πούτιν ελαφρώς κερδισμένος (νομιμοποίηση, ατζέντα, χρόνος).

–Διαπραγματευτικά/επόμενη μέρα: Ο Τραμπ διατηρεί τα χαρτιά του (κυρώσεις, «όχι συμφωνία χωρίς Ζελένσκι», επόμενος γύρος στην Ουάσιγκτον). Το τελικό ισοζύγιο θα κριθεί από όσα θα προκύψουν στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι και τυχόν τριμερή.

Τι λένε οι πλευρές και οι αναλυτές

–Reuters/AP/WaPo: Καμία συμφωνία· ο Τραμπ μετέφερε στον Ζελένσκι τις ρωσικές απαιτήσεις για το Ντονμπάς, επιμένοντας ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κάνει συμφωνία».

–Financial Times/El País: Ερμηνεύουν τη σύνοδο ως τακτική νίκη για τον Πούτιν, που πέτυχε μετατόπιση πλαισίου χωρίς ανταλλάγματα.

–Atlantic Council: «Ο Πούτιν έφυγε χωρίς ούτε παύση πυρός»· η Ρωσία κέρδισε χρόνο.

–Ευρωπαίοι ηγέτες: Δηλώνουν συνέχιση/ενίσχυση των κυρώσεων έως δίκαιη ειρήνη· κινήσεις για συμμετοχή στην επόμενη φάση (π.χ. συνεύρεση με Ζελένσκι).

–Κοινή γνώμη ΗΠΑ (πριν τη σύνοδο): Πλειοψηφία χωρίς εμπιστοσύνη στον Τραμπ για σοφές αποφάσεις στο ουκρανικό.