ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός;

Πολύ μελάνι χύνεται τις τελευταίες ημέρες ενόψει των εξαγγελιών που αναμένεται να κάνει το Σάββατο 6/9 ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου διαδέχονται η μία την άλλη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο να βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο “καλάθι” με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, καθώς η ΔΕΘ θεωρείται κομβικό σημείο για την κυβέρνηση και ως ευκαιρία για ανασυγκρότηση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.

Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Με αιχμή το αυξημένο πλεόνασμα και έχοντας στη διάθεσή του έναν δημοσιονομικό χώρο περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα που θα οδηγήσουν σε αύξηση των αποδοχών για πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους.

Βέβαια, τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για το σύνολο των αναγκών των πολιτών, ενώ πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media, έδωσε το στίγμα προθέσεων για το πακέτο ενισχύσεων που θα ανακοινωθούν, επισημαίνοντας πως “είναι αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφουν στους πολίτες”.

Το γενικό πλαίσιο των παροχών και οι κοινωνικές ομάδες τις οποίες θα αφορούν καθορίστηκε το προηγούμενο διάστημα από τον πρωθυπουργό, σε συνεργασία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, που μίλησε τη Δευτέρα 25/8 στον ΣΚΑΪ, στην ατζέντα του πρωθυπουργού είναι η άμεση μείωση φόρων με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση επαναφοράς του 13ου και 14 μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους και η ανάλογη επαναφορά στις συντάξεις, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα είχε κόστος περίπου 8 δισ. ευρώ και “τέτοιος δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει”.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι ο 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους δεν θα δοθεί, γιατί έχει κόστος 1,5 δισ. ευρώ. «1,5 δισ. είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης. Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να δοθούν χρήματα μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι στους συνταξιούχους. Ας μας πουν ότι δεν θέλουν να μειωθούν οι φόροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει τις σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των συνταξιούχων, τις δύο κύριες “δεξαμενές” της ΝΔ.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που μελετώνται αφορούν κυρίως στη μεσαία τάξη, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ ετησίως.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εξετάζονται η καθιέρωση νέου φορολογικού συντελεστή 15% για το εισόδημα από 10.001 έως 16.000 ευρώ και αναπροσαρμογές στα ανώτερα κλιμάκια φορολόγησης.

Για τους συνταξιούχους, θεωρείται σχεδόν δεδομένη η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που αφορά περίπου 670.000 δικαιούχους, ενώ επί τάπητος βρίσκεται και η διεύρυνση των δικαιούχων ή/και η ενίσχυση του επιδόματος των 250 ευρώ, το οποίο θα δίδεται κάθε Δεκέμβριο ως μόνιμο μέτρο.

Ειδική μέριμνα φέρεται πως θα υπάρξει για την ενίσχυση των εργαζομένων με παιδιά, των νέων ζευγαριών και όσων βλέπουν το εισόδημά τους να πλήττεται από το ράλι στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων, καθώς και αλλαγή κλίμακας φορολόγησης ενοικίων.

Επίσης, μελετάται η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης και παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πάντως, με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ να είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις.

