Η Skoda γιορτάζει 4 εκατομμύρια SUV και την πιο πλήρη γκάμα στην ιστορία της

Η Skoda κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ορόσημο. Την παραγωγή του 4.000.000ού SUV, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία. Από το πρώτο της SUV, το Yeti του 2009, μέχρι σήμερα, η Skoda έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γκάμα SUV στην ιστορία της, με 8 διαφορετικά μοντέλα.

Η νέα άφιξη, το αμιγώς ηλεκτρικό Elroq, έχει ήδη κατακτήσει τις ευρωπαϊκές αγορές, ξεπερνώντας τις 100.000 παραγγελίες έως το τέλος Αυγούστου. Μαζί με το Enyaq και Enyaq Coupe συγκαταλέγεται πλέον στα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV της Ευρώπης. Στην Ινδία, τα τοπικά αναπτυγμένα Kylaq και Kushaq ενισχύουν δυναμικά την παρουσία της μάρκας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ η παραγωγή SUV της Skoda αποκτά πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα με εργοστάσια σε Ευρώπη και Ασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στρατηγική «Next Level Skoda» συνεχίζει να δίνει ώθηση στην ηλεκτροκίνηση, με την πρεμιέρα του νέου Epiq το 2026 και την παρουσίαση του πρώτου μεγάλου ηλεκτρικού SUV 7 θέσεων που θα βασίζεται στο Vision 7S.