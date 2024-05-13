Πολλοί οδηγοί, μετά από μια εξαντλητική διαδρομή, νιώθουν την ανάγκη να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους με βενζίνη “μέχρι πάνω”, θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αυτονομία. Ωστόσο, η πρακτική αυτή, αν και φαινομενικά λογική, ενέχει κινδύνους και μειονεκτήματα που ίσως να μην είναι γνωστά σε όλους.

Διαβάστε παρακάτω γιατί δεν πρέπει να φουλάρουμε την βενζίνη στο αυτοκίνητο.

Κίνδυνος διαρροής

Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, η βενζίνη μπορεί να διαφύγει από το ρεζερβουάρ, ειδικά εάν ο οδηγός πιέζει υπερβολικά τη μάνικα ή αν το ρεζερβουάρ είναι ήδη γεμάτο.

Η διαρροή βενζίνης, πέρα από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο χρώμα του αυτοκινήτου και στο περιβάλλον.

Φθορά του συστήματος εξαερισμού

Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα σύστημα εξαερισμού που επιτρέπει την απελευθέρωση ατμών καυσίμου.

Η υπερπλήρωση μπορεί να φράξει το σύστημα, οδηγώντας σε δυσλειτουργίες και φθορές, όπως διαρροές καυσίμου ή προβλήματα στην εκκίνηση του κινητήρα.

Αύξηση της κατανάλωσης

Το επιπλέον βάρος της βενζίνης σε ένα φουλαρισμένο ρεζερβουάρ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση καυσίμου. Ειδικά σε μικρά αυτοκίνητα, η διαφορά μπορεί να είναι αισθητή, μειώνοντας την οικονομία καυσίμου.

Οικονομική επιβάρυνση

Σε περιόδους με ραγδαίες αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, η φούλαρδη πλήρωση του ρεζερβουάρ μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά ασύμφορη.

Εάν γεμίζουμε το ρεζερβουάρ πιο συχνά, αλλά με μικρότερες ποσότητες, έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία να επωφεληθούμε από τυχόν πτώσεις στις τιμές.

Συνοψίζοντας, η πλήρωση του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου δεν αποτελεί την ιδανική πρακτική.

