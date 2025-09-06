Τουρκία – Σουηδία 85-79: Με αγωνία η πρόκριση της Τουρκίας στους «8» του Eurobasket 2025

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στη μαχητική Σουηδία, όμως κατάφερε στο φινάλε να κάμψει την αντίσταση των Σκανδιναβών και να πάρει την πρόκριση στους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ, για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Πολωνία – Βοσνία.

Οι Σουηδοί, που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη φάση των «16», στάθηκαν εξαιρετικά για περίπου 25 λεπτά, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Η Τουρκία πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με 43-44, ωστόσο το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι μέχρι τέλους, με τους Σκανδιναβούς να ισοφαρίζουν 76-76, τρία λεπτά πριν τη λήξη.

Στις κρίσιμες στιγμές, όμως, οι Τούρκοι έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και εμπειρία, φτάνοντας στη νίκη – πρόκριση με πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο σέντερ των νικητών έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με double double (24 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ), αν και έχασε τρεις κρίσιμες βολές στο τελευταίο λεπτό.

Πολύτιμη η συνεισφορά και του Τζέντι Όσμαν, που πρόσθεσε 17 πόντους με 4/6 τρίποντα, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Ερτσάν Οσμάνι με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Σουηδίας, που κέρδισε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, ξεχώρισαν οι Λούντβιγκ Χάκανσον (16 πόντοι, 5 ασίστ) και Πέλε Λάρσον (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Οι Σκανδιναβοί παρουσίασαν συνολικά πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 10 (2/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Χάζερ 11 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Όσμαν 17 (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1/6 τρίποντα), Σενγκούν 24 (8/15 δίποντα, 8/12 βολές, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 μπλοκ), Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκανσον 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Γκάντεφορς 15 (6/7 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάντζαρ 10 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ)