Θρήνος στην Ηλιούπολη: Πέθανε παίκτης της Κ17

Στο πένθος βυθίστηκε ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Ηλιούπολης μετά τον θάνατο 17χρονου παίκτη της ομάδας της Κ17.

Η διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου.

Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας.

Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση.

Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους.

Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».