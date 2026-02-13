Sold out τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό – Ερυθρό Αστέρα ένα μήνα νωρίτερα

O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της regular season με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι για την προγραμματισμένη αναμέτρηση στις 20 Μαρτίου με τον Ερυθρό Αστέρα, τα εισιτήρια είναι sold out.