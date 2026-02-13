Sold out τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό – Ερυθρό Αστέρα ένα μήνα νωρίτερα
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της regular season με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι για την προγραμματισμένη αναμέτρηση στις 20 Μαρτίου με τον Ερυθρό Αστέρα, τα εισιτήρια είναι sold out.
𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 💥
Strength in numbers: 𝟏𝟎 sold out games in EuroLeague’s regular season!
We’re more than ready for another epic #PAOFans’ show! 🤯 #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Au5hmMkSuU— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 26, 2025
