Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Sold out τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό – Ερυθρό Αστέρα ένα μήνα νωρίτερα

Sold out τα εισιτήρια για Παναθηναϊκό – Ερυθρό Αστέρα ένα μήνα νωρίτερα
UPD: 18:30

O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα της regular season με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι για την προγραμματισμένη αναμέτρηση στις 20 Μαρτίου με τον Ερυθρό Αστέρα, τα εισιτήρια είναι sold out.

