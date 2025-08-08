Σλούκας για Ολυμπιακό: “Με αφήσαν ελεύθερο με κακό τρόπο, ήθελα να τους δείξω ότι έχουν κάνει λάθος”

Συνέντευξη εφ’όλης της ύλης παραχώρησε στον Ντέμη Νικολαΐδη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας μιλώντας για την μετακίνηση του από τον Ολυμπιακό και την μεταγραφή του στο ¨τριφύλλι”.

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας άνοιξε την καρδιά του και μίλησε έξω από το δόντια για την σχέση με τον Ολυμπιακό, την μετακίνηση του στην Φενέρμπαχτσε και την μεταπήδηση στον Παναθηναϊκό όπου πανηγύρισε τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη από την πρώτη σεζόν. Ο Κώστας Σλούκας εξήγησε ότι πήγε μεταξύ άλλων στον Παναθηναϊκό για να δείξει στον Ολυμπιακό ότι είχε κάνει λάθος.

Όσα ανέφερε ο Κώστας Σλούκας στον Ντέμη Νικολαΐδη και στο Demis Dialogues για την πορεία του από τον Ολυμπιακό στη Φενέρ και από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό: “Όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό, πήγα στη Φενέρ, επέλεξα προπονητή, ο οποίος με πίστευε περισσότερο. Δηλαδή ο χρόνος μου στον Ολυμπιακό ήταν περιορισμένος όταν έφυγα για να πάω στη Φενέρ.

Ήταν ο Βασίλης (Σπανούλης) τότε στα καλύτερά του, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Δηλαδή τι θα κάνει ο προπονητής, θα βγάλει τον Βασίλη να βάλει εμένα; Δεν γίνεται και το γνώριζα. Οπότε η πρόκλησή μου ήταν να φύγω από τον Ολυμπιακό να πάω σε μια ομάδα με καλό περιβάλλον με έναν προπονητή που με πιστεύει και να δείξω πράγματα. Όντως έγινε και νομίζω ότι είχα μια πάρα πολύ καλή ανοδική πορεία.

Φαντάσου ότι όταν έγινε το ραντεβού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπήρχε μια ωραία ιστορία, δεν την έχω πει ποτέ. Συναντιόμαστε για να μιλήσουμε, ήρθε στην Αθήνα. Εγώ ήμουν ελεύθερος, δεν είχα συμβόλαιο, ήμουν ελεύθερος να ακούσω όποιον θέλω. Μίλησα με τον προπονητή του Ολυμπιακού πρώτα, μου ανέλυσε το πλάνο του, δεν ήταν αυτό που ήθελα να ακούσω, παρότι εκτιμώ πολύ τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, είναι εξαιρετικός προπονητής. Θα μπορούσε να μου πει ψέματα, όμως μου είπε την αλήθεια. Αυτό είναι που εκτιμώ περισσότερο.

Συναντιέμαι, λοιπόν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μου λέει ‘στο 1 θα είσαι εσύ με τον Μπόμπι Ντίξον, το 2 είναι ο Μπογκντάνοβιτς, μου είπε όλη την ομάδα, χωρίς να έχω μιλήσει ούτε οικονομικά, τίποτα. Του λέω ‘είμαι βασιλιάς στον Ολυμπιακό’, γιατί είχαμε πάρει πρωτάθλημα, ήμουν πολύ καλός, βρέθηκα στην καλύτερη πεντάδα και είχαμε πάει τελικό EuroLeague. Δηλαδή είμαι στο σπίτι μου, νιώθω καλά.

Ούτως ή άλλως, οι πρόεδροι θα μου έδιναν κάποια καλά χρήματα, δηλαδή ένιωθα καλά. Το μόνο που μού έλειπε ήταν ο ρόλος ο αγωνιστικός. Του λέω ‘θα παίξω;’ μου λέει ΄θα παίξεις’. Και δίνω χέρια και φεύγω από το ραντεβού, παίρνω τον μάνατζέρ μου, που είναι και κουμπάρος μου τώρα, λέω ‘τελείωσε, συμφώνησα’. Μου λέει ‘τι συμφώνησες;’ του λέω ‘θα πάμε στη Φενέρ’ και δεν είχαμε μιλήσει ούτε για λεφτά, ούτε για τίποτα. Φαντάσου εγώ συμφώνησα χωρίς να ξέρω την πρόταση και τα χρήματα. Παρόλα αυτά ως κίνηση ήταν πολύ λάθος, γιατί συμφώνησα χωρίς να ξέρω οικονομική πρόταση.

Μετά από πέντε χρόνια κλείνει το κεφάλαιο της Φενέρ και ανοίγει ένα νέο στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα πάντα είναι… Πάντα υπήρχε η διακριτική ενόχληση των διοικούντων, όχι σε εμένα, στον μάνατζέρ μου, ότι ‘κοίταξε, τον θέλουμε στον Παναθηναϊκό, ανοιχτά για τα λεφτά ό,τι θέλει πάντα’, μιλάμε για 15 χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια.

Εγώ δεν άκουγα καν τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, όμως εγώ σεβόμουν τον Ολυμπιακό. Βλέπω μπροστά μου μια πολύ μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στην Α2. Δεν έχει καλή ομάδα. Βλέπω τη μεγάλη πρόκληση και λέω θα πάω εκεί να βοηθήσω στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι δεν πήγαιναν ούτε καλά ονόματα στον Ολυμπιακό τότε, ήταν ο Βασίλης στο τελείωμά του, ήταν ο Γιώργος στο τελείωμά του. Σκέψου ότι έχασα αρκετά χρήματα για να πάω στον Ολυμπιακό, είχα μια πολύ καλή πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η πρόκληση ήταν ο Ολυμπιακός.

Η γυναίκα ας πούμε με βρίζει ‘θα μπορούσες να πας στη Ρεάλ Μαδρίτης’. Η πρόκληση ήταν να πάω σε ένα Final Four με τον Ολυμπιακό, πήγα Ολυμπιακό και μετά φτάνουμε στο δια ταύτα. Ο Ολυμπιακός δεν με θέλει και με αφήνει ελεύθερο με κακό τρόπο, αυτό έχει γίνει, δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Οπότε βρίσκω πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάω απέναντι ακριβώς και να τούς δείξω ότι έχουν κάνει λάθος. Και νομίζω ότι και η ιστορία και η μοίρα έφερε τα πράγματά έτσι, ούτε εγώ να τα έγραφα τόσο καλά.

Ήταν τεράστια πρόκληση, πέρασα δύσκολα στη μέση της χρονιάς με τραυματισμούς, η ομάδα πέρασε και αυτή δύσκολα, αλλά στο τέλος αυτά που έγιναν ήταν… Να βάλω 25 στον τελικό της Ευρωλίγκας και να βάλω 30 στον τελευταίο τελικό με τον Ολυμπιακό, εγώ να έγραφα, νομίζω ότι δεν τα έγραφα τόσο καλά. Νομίζω η μοίρα μού φέρθηκε πολύ καλά”.