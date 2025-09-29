Σάλος με το ξέσπασμα του Λορέντζο Μουζέτι στο China Open: “Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν” (βίντεο)

Κατά των Κινέζων φιλάθλων στράφηκε ο Ιταλός τενίστας Λορέντζο Μουζέτι, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, στο τουρνουά τένις China Open στο Πεκίνο.

Συγκεκριμένα, ο Μουζέτι, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, εκνευρίστηκε όταν έχασε έναν πόντο στο δεύτερο τάι μπρέικ και ακούγεται να λέει: «Αυτοί όλο βήχουν, αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι. Όλο βήχουν, για όνομα του Θεού. Βήχουν κάθε τρία δευτερόλεπτα», αρχίζοντας και ο ίδιος να βήχει κοροϊδευτικά.

Italian tennis player Lorenzo Musetti signed a "Sorry" on the camera after his match on Sunday at the China Open, for the second time expressing his apology following his inappropriate remarks earlier that simmered among Chinese audiences. pic.twitter.com/zU1LhHdFB1— Global Times (@globaltimesnews) September 28, 2025

Παρ’ ότι ο Ιταλός τενίστας πήρε, τελικά, τη νίκη στον αγώνα, δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια και κατηγορίες για ρατσισμό.

"They're always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes!

..

*cough cough*"



*full translation of what Lorenzo Musetti said

pic.twitter.com/u8uyPS2TF7 September 26, 2025

Μετά τις έντονες αντιδράσεις έκανε ανάρτηση στο Instagram και ζήτησε συγγνώμη από τους Κινέζους φιλάθλους για τη συμπεριφορά του.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι είπα οργισμένος στον χθεσινό αγώνα μου. Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μεμονωμένα άτομα που έβηχαν επανειλημμένως και μου αποσπούσαν την προσοχή. Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση όλους τους Κινέζους. Όλα έγιναν σε μια στιγμή έντασης αλλά και πάλι δεν έχω καμία δικαιολογία» σημείωσε.

Μάλιστα, το ίδιο έκανε και μετά τον αγώνα που έδωσε το Σάββατο γράφοντας «συγγνώμη» στην κάμερα.