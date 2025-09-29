Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με το ξέσπασμα του Λορέντζο Μουζέτι στο China Open: “Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν” (βίντεο)

Η απολογητική του ανάρτηση μετά τα αρνητικά σχόλια

Σάλος με το ξέσπασμα του Λορέντζο Μουζέτι στο China Open: “Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Κατά των Κινέζων φιλάθλων στράφηκε ο Ιταλός τενίστας Λορέντζο Μουζέτι, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, στο τουρνουά τένις China Open στο Πεκίνο. 

Συγκεκριμένα, ο Μουζέτι, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, εκνευρίστηκε όταν έχασε έναν πόντο στο δεύτερο τάι μπρέικ και ακούγεται να λέει: «Αυτοί όλο βήχουν, αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι. Όλο βήχουν, για όνομα του Θεού. Βήχουν κάθε τρία δευτερόλεπτα», αρχίζοντας και ο ίδιος να βήχει κοροϊδευτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρ’ ότι ο Ιταλός τενίστας πήρε, τελικά, τη νίκη στον αγώνα, δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια και κατηγορίες για ρατσισμό. 

Μετά τις έντονες αντιδράσεις έκανε ανάρτηση στο Instagram και ζήτησε συγγνώμη από τους Κινέζους φιλάθλους για τη συμπεριφορά του.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για ό,τι είπα οργισμένος στον χθεσινό αγώνα μου. Τα λόγια μου απευθύνονταν μόνο σε μεμονωμένα άτομα που έβηχαν επανειλημμένως και μου αποσπούσαν την προσοχή. Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση όλους τους Κινέζους. Όλα έγιναν σε μια στιγμή έντασης αλλά και πάλι δεν έχω καμία δικαιολογία» σημείωσε.

Μάλιστα, το ίδιο έκανε και μετά τον αγώνα που έδωσε το Σάββατο γράφοντας «συγγνώμη» στην κάμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ