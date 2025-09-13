Πεπ Γκουαρδιόλα: «Θέλω να μείνω στη Σίτι, περισσότερο από ποτέ»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει… τελειώσει ακόμη με την Μάντσεστερ Σίτι. Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου, πριν από το ντέρμπι εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε για το μέλλον του και την επιθυμία του να συνεχίσει να προπονεί τους «Cityzens».

«Δεν θα μείνω στη Μάντσεστερ Σίτι, εάν νιώσω ότι ο σύλλογος χρειάζεται αλλαγή. Αλλά προς το παρόν, θέλω να συνεχίσω, περισσότερο από ποτέ μετά από ό,τι συνέβη την περασμένη σεζόν. Και ειδικά τώρα, αυτήν την συγκεκριμένη στιγμή, θέλω να βρίσκομαι στο τιμόνι του συλλόγου για να γίνομαι όλο και πιο σημαντικός, να διατηρώ την κατάσταση με τους παίκτες μου, προσπαθώντας να πετύχω. Δεν είμαι εδώ απλώς επειδή το έκανα στο παρελθόν. Μου αρέσει να κοιτάζω το μέλλον, γι’ αυτό έχουμε απίστευτη επιτυχία, επειδή σκεφτόμαστε πάντα τι ακολουθεί. Αυτή είναι η 10η σεζόν μου εδώ, είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτό και θέλω να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο να είναι εκεί, ξανά και ξανά…», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κορυφαίος προπονητής.

