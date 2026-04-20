Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραγουάη: Άγρια συμπλοκή οπαδών και αστυνομίας σε τοπικό ντέρμπι (βίντεο)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Τρομερά σκηνικά στο ντέρμπι της Παραγουάης μεταξύ Ολίμπια και Σέρο Πορτένιο, όταν οπαδοί της Σέρο επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Με τον αγώνα να βρίσκεται στο 0-0 ο διαιτητής της αναμέτρησης σταμάτησε τον αγώνα καθώς τα πράγματα στις κερκίδες άρχισαν να πέρνουν άγρια τροπή.

Με σκοπό να σταματήσουν την συμπλοκή, οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες ενώ με σκοπό να τους απομακρύνουν ενεργοποιώντας και τα δακρυγόνα. Προκλήθηκε πανικός στο γήπεδο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πετουν μπουκάλια με νερό για να απαλύνουν την τοξικότητα του αερίου.

Ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης του Άρη, Χουάν Ιτούρμπε, ο οποίος έσπευσε αμέσως να βοηθήσει όποιων μπορούσε. Ακραίο ήταν το σκηνικό με έναν οπαδό που πήρε την ασπίδα ενός αστυνομικού και άρχισε να τον χτυπά.

 «Ο αγώνας αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής αγώνων της Ομοσπονδίας της Παραγουάης, Μίτσελ Σάντσεζ ο οποίος ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα.

Αρκετοί αστυνομικοί και φίλαθλοι διακομήστηκαν στο νοσοκομείο με τα ασθενοφόρα να έρχονται το ένα μετά το άλλο.«Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί, όσο και οπαδοί της Σέρο», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας επιθεωρητής αστυνομίας.

