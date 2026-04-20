Παραγουάη: Άγρια συμπλοκή οπαδών και αστυνομίας σε τοπικό ντέρμπι (βίντεο)

Τρομερά σκηνικά στο ντέρμπι της Παραγουάης μεταξύ Ολίμπια και Σέρο Πορτένιο, όταν οπαδοί της Σέρο επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Με τον αγώνα να βρίσκεται στο 0-0 ο διαιτητής της αναμέτρησης σταμάτησε τον αγώνα καθώς τα πράγματα στις κερκίδες άρχισαν να πέρνουν άγρια τροπή.

El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido tras graves incidentes entre hinchas de Cerro Porteño y la Policía Nacional de #Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.



La suspensión se produjo cuando oficiales antimotines ingresaron y utilizaron balines de… pic.twitter.com/yKnKZIejYr— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 20, 2026

Με σκοπό να σταματήσουν την συμπλοκή, οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες ενώ με σκοπό να τους απομακρύνουν ενεργοποιώντας και τα δακρυγόνα. Προκλήθηκε πανικός στο γήπεδο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πετουν μπουκάλια με νερό για να απαλύνουν την τοξικότητα του αερίου.

Ανάμεσά τους και ο πρώην παίκτης του Άρη, Χουάν Ιτούρμπε, ο οποίος έσπευσε αμέσως να βοηθήσει όποιων μπορούσε. Ακραίο ήταν το σκηνικό με έναν οπαδό που πήρε την ασπίδα ενός αστυνομικού και άρχισε να τον χτυπά.

🤍 Imágenes que duelen… pero también enseñan..



En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones…



Tristeza por lo que ocurrió.

Preocupación por las familias presentes.

Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR— Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026

«Ο αγώνας αναβάλλεται. Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής αγώνων της Ομοσπονδίας της Παραγουάης, Μίτσελ Σάντσεζ ο οποίος ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα.

Αρκετοί αστυνομικοί και φίλαθλοι διακομήστηκαν στο νοσοκομείο με τα ασθενοφόρα να έρχονται το ένα μετά το άλλο.«Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί, όσο και οπαδοί της Σέρο», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας επιθεωρητής αστυνομίας.