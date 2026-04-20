ΠΑΟΚ: Η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε μουσείο για τα 100 χρόνια του συλλόγου (φωτογραφίες)

Ο ΠΑΟΚ σήμερα 20 Απριλίου του 2026 κλείνει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τους οπαδούς του να έχουν κατακλίσει τηνπλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησε η ομοσπονδοία του «δικεφάλου του βορρά» δημιουργώντας μια μικρή έκδοση μουσείου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, αναδυκνύωντας τα τρόπαια και την ιστορία του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί φυσικά δεν έχασαν ευκαρία να παρεβρεθούν στο μέρος, με πανό, σημαίες και φανέλες της ομάδας να κατακλύουν την Αριστοτέλους. Σε συνδιασμό με τα τρόπαια και τα βίντεο από την ιστορία του συλλόγου, ο ΠΑΟΚ έχει στήσει και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας.