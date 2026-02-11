ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Ράγισαν» και οι πέτρες στην Τούμπα – Μητέρα θύματος στην τραγωδία στη Ρουμανία χτύπησε το τύμπανο

Μια συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η μητέρα ενός από τα επτά θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία χτύπησε το τύμπανο που ήταν στη σέντρα της Τούμπας από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο άπαντες συγκινήθηκαν από αυτή την κίνηση, ενώ στη συνέχεια υπήρξαν χειροκροτήματα και συνθήματα για τα θύματα της τραγωδίας.